Questi gli elementi, collegati tra loro, che da ieri sera, a Palermo, hanno fatto scattare le ricerche della polizia che insieme al Comune sta cercando di ricostruire quanto accaduto nel centro di accoglienza di Ballarò.In due avrebbero rapito il piccolo, un ivoriano di tre anni. Gli investigatori non escludono che siano entrati in azione in quanto parenti della ragazza, della quale non ci sono ormai notizie da ieri mattina. La giovane potrebbe infatti avere "incaricato" i due connazionali che ieri sera hanno fatto irruzione nella struttura del centro storico e da cui gli operatori hanno lanciato l'allarme. Le ricerche sono partite subito: le volanti hanno infatti battuto palmo a palmo strade e vicoli dell'Albergheria, fino alla zona del Capo e del Borgo Vecchio. Le ricerche sono ancora in corso, a seguire passo dopo passo l'evolversi della vicenda anche l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Palermo, Giuseppe Mattina.