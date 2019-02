PALERMO - Era andato a raccogliere dei fiori di campo per le sue composizioni, ma ieri sera non era tornato a casa.

e le ricerche erano subito partite per rintracciare Vincenzo pezzano, 56 anni, residente a Misilmeri, nel Palermitano. L'uomo è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi, in cala dell'Osta a Mongerbino. Il fioraio sarebbe stato stroncato da un malore, sul corpo non ci sarebbero infatti traumi, come ha accertato il medico legale arrivato sul posto. Il pm di turno ha comunque disposto l'autopsia.