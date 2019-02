Presenti Ugo Forello (M5s), Barbara Evola (Sinistra Comune), Dario Chinnici (Pd) e Toni Sala (Palermo 2022) i quali hanno espresso parere favorevole all'unanimita' all'atto che, una volta approvato dal consiglio comunale, consentira' all'amministrazione non soltanto di adeguarsi alla piu' recente normativa nazionale che prevede anche l'armonizzazione contabile, ma soprattutto di rispondere ai rilievi sollevati sia dal ministero dell'Economia che dalla Corte dei Conti.- va infatti al piu' presto aggiornato con nuove disposizioni che diano tempi certi sull'approvazione dei documenti contabili, definiscano in modo chiaro compiti e responsabilita' e consentano agli uffici di lavorare in modo lineare, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti dei vari settori". "Per ragioni istituzionali sono stato costretto a lasciare la commissione prima della votazione, ma ho espresso comunque la mia dichiarazione di voto favorevole che confermero' in aula", dice Fabrizio Ferrandelli di +Europa. Adesso, la delibera passera' al vaglio del Consiglio comunale, assieme agli 11 emendamenti prodotti in commissione, per l'approvazione definitiva.(ANSA)