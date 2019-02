Il governo regionale ha approvato definitivamente i criteri per emanare il bando che servirà per assegnare ai Comuni 100 mila euro per l’assunzione a tempo determinato di laureati magistrali in scienze geologiche o in ingegneria civile per aggiornare i piani comunali per la prevenzione e il rischio idrogeologico.Le direttive della giunta regionale, infatti, stabiliscono che gli assunti siano pagati con lo stipendio della categoria D1 nel contratto dei dipendenti degli Enti locali: 21.976 euro. Insomma non bastano per assumere cinque professionisti con il contratto a tempo pieno. Gli assunti alla fine potrebbero essere di più, dato che è stata prevista la possibilità di usare in parte risorse comunali. Certamente, però, il cofinanziamento non potrà cambiare di molto lo scenario.il piano di emergenza comunale (Pec) e la cartografia per il piano di assetto idrogeologico (Pai). Per questo ai candidati è richiesta la comprovata esperienza nell’utilizzo dei sistemi Gis (Sistema informativo geografico) e nella redazione dei piani di protezione civile.Il fondo è stato istituito nella finanziaria 2018 su proposta del deputato del Partito democratico Michele Catanzaro. Il governo ha poi attivato l'iter per applicare la norma e così lo scorso ottobre ha approvato una bozza di linee guida per il bando che è passata dalla Commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana.Non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, gli enti locali avranno trenta giorni per fare istanza. Poi sarà redatta una graduatoria per assegnare i finanziamenti. Dalla pubblicazione della graduatoria i Comuni vincitori, poi, avranno 30 giorni per avviare le selezioni pubbliche.essere in possesso di un Piano di emergenza comunale e non avere già nel proprio organico tecnici capaci di svolgere le funzioni richieste dal bando. Inoltre possono presentare istanza i Comuni contigui che si sono associati per la gestione delle emergenze con piani di protezione civile intercomunali.Verranno così preferiti i territori dove ci sono alti rischi di frane, di dissesti idrogeologici e di alluvioni. Inoltre tutti i Comuni che sono stati oggetto di ordinanze ministeriali per emergenze idrogeologiche, negli ultimi venti anni, avranno una maggiorazione del 10% del punteggio.