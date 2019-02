Dopo l'apertura di"alle competenze del territorio", anche in Sicilia il mondo pentastellato guarda a "personalità esterne" al movimento, così come già avvenuto in occasione delle Politiche del 4 marzo. Il via libera finale degli attivisti su Rousseau non c'è ancora, ma la strada sembra tracciata e in qualche realtà si proverà a percorrerla in breve tempo dal momento che all'orizzonte c'è la data del 28 aprile, quando si andrà al voto in 34 centri siciliani. In casa M5s si comincia quindi a ragionare su possibili aperture a realtà locali che, per dirla come il vicepresidente del Consiglio "rappresentino vere liste civiche".Nessuna corsa alle alleanze, però, anche perché il tempo stringe e la guardia resta alta rispetto a possibili accordi scomodi: "I tempi tecnici ci sono, anche se molto stretti - ragiona l'europarlamentare, responsabile nazionale Enti locali del movimento -. Qualcosa si può sperimentare in qualche singola realtà. Questi percorsi, di fatto, sono già avviati in qualche città ma l'esito dei contatti è ancora incerto". L'apertura al civismo piace a Corrao: "Sono d'accordo, anzi sono stato tra i primi a segnalare l'esigenza di questa modifica nel nostro assetto. Ci sono realtà civiche che lavorano molto bene sul territorio - aggiunge - ma che per vari motivi non possono essere assorbite nel movimento. La possibilità di lavorare insieme a queste realtà è certamente un fatto positivo e che farà bene al movimento. Non lo facciamo per vincere a tutti i costi ma per allargare il nostro perimetro e provare a essere più incisivi, ma occhio - avverte - ai 'portatori malati di consenso'". L'apertura di Di Maio piace anche ache nella suaproverà a spingereo, incoronato dieci giorni fa dall'assemblea del movimento candidato sindaco M5s. Lo sguardo è a liste "che abbiano le nostre stesse idee - le parole dell'ex candidato governatore - per potere fare strategia e arrivare a governare nei comuni". Nel 2014 il candidato pentastellato,, finì quarto con il 9,9%., la città più grande in cui si andrà al voto: qui il movimento viene fuori dalla burrascosa esperienza legata alla giunta di. In campo questa volta ci sarà il consigliere comunale uscente, il cui nome è venuto fuori al termine di un confronto interno al meet-up locale e con la benedizione del senatoree del deputato regionale. Qualche contatto con realtà esterne al movimento è in corso "ma eventuali intese - avverte, anche lei consigliere comunale uscente - potranno nascere soltanto con liste che siano veramente civiche e non con realtà dietro alle quali si nascondono i vecchi simboli di partito". Morgana ha avviato da tempo qualche interlocuzione per possibili ingressi nella lista M5s e ora questi contatti potrebbero trasformarsi in una lista civica di supporto alla sua candidatura che arriva al termine di una esperienza da consigliere comunale durata cinque anni.su cui punta il movimento per non pagare lo scotto dell'inesperienza. Sarà così anche a, dove il deputato regionaleschiera il consigliere uscente. "La lista è pronta e siamo avanti nella campagna elettorale - scandisce Tancredi -. Intese con liste civiche? C'è qualche possibilità ma non cercheremo di certo allenze in maniera esasperata". Nulla di ufficiale, invece, a, grosso centro del palermitano roccaforte storica dei pentastellati. Qui, formalmente sospeso dal movimento, non potrà ricandidarsi sotto le insegne pentastellate: l'attuale sindaco, però, potrebbe fare da regista alla candidatura di, una delle persone a lui più vicine e attuale assessore alla Cultura. Giochi fatti, invece, a, dove è in campo la candidatura di un altro consigliere uscente,. Analogo film dall'altra parte della Sicilia, ad, dovepunta al grande salto: da consigliere comunale a sindaco della cittadina catanese.