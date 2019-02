"Prima di fare attacchi mirati sarebbe opportuno che si verificassero le fonti per evitare che si commettano errori. I dati emersi dall’analisi dei colleghi del M5s sono infondati perché non tengono conto dei diversi disegni di legge ed emendamenti che ho presentato insieme ad altri deputati del Gruppo". A dirlo è il deputato regionale Riccardo Gallo, del gruppo di Forza Italia, in merito a quanto scritto dai media sulla sua ipotetica improduttività all’Ars."Di fatto - è scritto in una nota - diverse sono le proposte presentate da Gallo, le quali per tematiche e numero comprendono, solo per citarne alcune, modifiche normative in favore dei: Consorzi di bonifica; quota 100 anche per i dipendenti regionali; stabilizzazione dei precari dell’Irfap; contributi per attività ed eventi per i 2.600 anni di Agrigento nel 2020; contributi assegnati dagli Enti Parco alle città ospitanti, per le spese sostenute dalle Amministrazioni locali per garantire l’attività dei Parchi medesimi"."Fino all’ultima sessione di Bilancio - conclude il parlamentare - ho presentato molteplici emendamenti, i quali purtroppo sono stati stralciati perché l’Assemblea ha tagliato le spese aggiuntive. Sono però già stati riproposti nell'analisi del Collegato, fiducioso che si possa trovare una soluzione per il bene del territorio".