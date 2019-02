Più di 3 ragazzi su 5 in Italia sono vittime di discriminazioni, emarginati o derisi dai loro coetanei; nove su dieci sono testimoni diretti di episodi contro i loro compagni, soprattutto a scuola. L'omosessualità, l'appartenenza alla comunità rom, l'obesità o il fatto di essere di colore sono le "etichette" per cui le persone rischiano di essere discriminate. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato da Save The Children.