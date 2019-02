GELA (CALTANISSETTA) - Il tossicodipendente non paga i debiti per la droga ottenuta a credito e il pusher, dopo avergli sottratto portafoglio e telefonino, lo picchia facendolo finire in ospedale. Vittima un uomo di 32 anni. La polizia è riuscita subito a identificare l'aggressore che stamani è stato arrestato, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del tribunale di Gela con l'accusa di spaccio di droga, lesioni, rapina e tentata estorsione.Si tratta di Roberto Retucci, di 30 anni, gelese, con numerosi precedenti penali. Secondo gli inquirenti, Retucci avrebbe preteso dal tossicodipendente la somma di 1.500 euro per avergli fornito, a credito, in più occasioni, cocaina per un totale di 15 grammi.Nel corso di una perquisizione in casa dell'arrestato gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato altra droga, soldi e un bilancino di precisione. Retucci è stato rinchiuso nella casa circondariale di contrada Balate.