L’arresto è stato eseguito dai poliziotti della sezione “Antidroga” della squadra mobile, durante i controlli in viale Regione Siciliana.

Il giovane, a bordo della sua auto, è stato fermato e sottoposto ad una perquisizione: nel

portabagagli è stato trovato un bidone di plastica chiuso con coperchio, che conteneva un chilo di marijuana, mentre il ventinovenne aveva addosso anche dei soldi in contanti, 750 euro finiti sotto sequestro.

un sacchetto di carta con panetti di hashish per un peso complessivo di quasi quattro chili, un altro sacchetto con confezioni di cellophane di varie dimensioni e peso di cocaina, per un peso complessivo di circa 258 grammi, una borsa nera con un bilancino di precisione e altri strumenti per il confezionamento. Inoltre, la polizia ha trovato nell'appartamento tremila euro in banconote di vario taglio.

Indagini sono in corso per stabilire quale fossero le piazze di spaccio a cui era destinata la droga.