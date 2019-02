In Sicilia anche CRAI Gruppo Radenza aiuta "Dottor Sorriso"

, sarà possibile donare 1 euro in più e il punto vendita omaggerà tutti i clienti che aderiranno con una donazione di un naso rosso dei clown-dottori, professionisti della fondazione.

è poi quello di scattarsi un selfie da condividere su Instagram e Facebook utilizzando l’hashtag dedicato #chihacuorehanaso, per contribuire a diffondere l’operazione “Doniamo un Sorriso”.

portando la clownterapia in Italia, con la missione fondamentale di rasserenare la degenza dei pazienti più piccoli in ospedali. Da allora a oggi, ogni settimana i Dottor Sorriso visitano i reparti pediatrici e insegnano ai bambini l’evasione dalla tristezza.

a favore della fondazione Dottor Sorriso: fino al 10 marzo su tutte le insegne food e drug appartenenti al gruppo Crai sarà attivo il progetto charity con una raccolta fondi la cui missione è aiutare i bambini a non sentirsi in ospedale.sono gli elementi che rendono riconoscibili i volontari della onlus nei reparti di pediatria degli ospedali in Italia; intrattenitori e giocherelloni portano spensieratezza ai pazienti più piccoli presenti nei reparti.