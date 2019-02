ad alta specializzazione tecnologica destinata a chi ha già conseguito il diploma e vuole specializzarsi in una delle professioni richieste dalle aziende: una formula introdotta alcuni anni fa a livello nazionale e che nel resto d’Italia ha dato ottime risposte, anche se in Sicilia non è mai realmente decollata.per le nuove tecnologie della vita dell’istituto Alessandro Volta di Brancaccio, a cui parteciperanno anche l’università e alcune aziende private e che verrà ospitato proprio nei locali del Volta. Grazie a una dotazione finanziaria prevista di 250 mila euro (di cui oltre 100 mila a carico del Po Fse e 125 mila del ministero dell’Istruzione), gli studenti palermitani potranno diventare manutentori di macchine biotecniche o lavorare nell’ambito della produzione di composti chimici industriali. E se poi vorranno iscriversi all’università, le materie saranno tradotte in crediti.non universitaria in risposta alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche”. Sei gli ambiti previsti (Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie della vita, Nuove tecnologie per il Made in Italy, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e Tecnologie dell' informazione e della comunicazione)), a cui si accede mediante diploma di scuola superiore o diploma professionale con percorsi quadriennali, a cui aggiungere un percorso Ifts di durata annuale. I percorsi prevedono tra 1.800 e 2 mila ore, delle quali il 30% per tirocini. Al termine, si riceve un diploma di tecnico superiore., l'ente di alta formazione Aeffe, la Camera di Commercio, Sicindustria Palermo e le aziende Axa medical care e 3C Med.di coda nell'attuazione della riforma - dicono i consiglieri del Pd Francesco Bertolino (presidente della commissione Cultura), Dario Chinnici e Carlo Di Pisa - Siamo convinti che possa rappresentare un'opportunità per i nostri giovani in cerca di lavoro. Così come si evince dai dati delle realtà già esistenti in altre parti del Paese, ci sono buone possibilità che dopo il diploma si abbia accesso al mondo del lavoro. La rete che si costituirà, che mette insieme enti pubblici e realtà private, contribuirà certamente ad una specializzazione di figure professionali sempre più ricercate dalle imprese. Anche la scelta della zona di Brancaccio è significativa nel dare una risposta a uno dei tanti territori dove la disoccupazione giovanile raggiunge altissimi livelli”.e competenze da spendere nel mondo del lavoro – dice il capogruppo di Palermo 2022 Toni Sala - E’ questo il senso della delibera approvata oggi dal consiglio comunale di Palermo, grazie alla quale si potrà procedere alla formale costituzione della fondazione di cui il Comune sarà socio fondatore e che coinvolgerà anche l’Università e le aziende con una sinergia proficua tra pubblico e privato. Appena diplomati, gli studenti di una delle scuole superiori più popolose della città potranno godere di un percorso formativo avanzato e in linea con la domanda che viene dal mondo delle imprese, sul modello di quanto già avviene in altri Paesi come la Germania”.di Sinistra Comune Barbara Evola ed il capogruppo di Mov 139 Sandro Terrani - Per perfezionare l'atto è stato necessario integrare la bozza di statuto perchè il Consiglio comunale non può deliberare una semplice adesione, ma deve approvare in toto lo statuto. L'atto così come proposto avrebbe potuto essere impugnato”. “Non abbiamo fatto mancare il nostro voto in aula nonostante il giudizio politico sia negativo sulla nascita degli Its – conclude Katia Orlando, consigliera Comunale di Sinistra Comune - che si inseriscono nel solco delle riforme della scuola degli ultimi venti anni introducendo logiche privatistiche e di mercato nel mondo dell'istruzione e dell'educazione".