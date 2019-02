, è stato intervistato dal quotidiano La Nazione. Al giornale ha ammesso di essersi stancato delle continue irruzioni di malviventi nella sua abitazione e di aver scelto la strada della legittima difesa. "Sono stato un cacciatore fino a qualche anno fa - ha raccontato don Antonio - e molti sostengono che abbia ancora una bella mira". "Sono stato un cacciatore fino a qualche anno fa - ha raccontato don Antonio - e molti sostengono che abbia ancora una bella mira".

"Vivo solo in mezzo ai boschi, sono un prete contadino, pastore di anime ma anche di corpo. Il fucile è il mio salvavita, contro chi arriva in casa mia con cattive intenzioni".

uno sovrapposto Franchi e una carabina Remintor.

Tanti i furti subiti in canonica e alla fine anche il sacerdote ha deciso di armarsi. E' la storia di, parroco della chiesa Santa Maria delle Grazie di Castelfranco a Pietralunga (Perugia). L'uomo, settantatré anni di cui una cinquantina passati al servizio di DioPer il sacerdote, quando c'è da difendersi, non esiste differenza tra ore notturne e ore diurne:Ma non si tratterebbe dell'unica arma a disposizione del religioso. Oltre a una pistola a cui era affezionato, ma che gli è stata recentemente rubata, don Antonio ha confermato di possedere un altro fucile,