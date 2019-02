Partirà da domani, primo marzo, la guerra del governo ai veicoli più inquinanti. Entrerà in vigore la cosiddetta "eco tassa, una misura nata per. Voluta fortemente dal Movimento 5 stelle, per il momento varrà per le auto immatricolate nei prossimi dieci mesi (fino al 31 dicembre 2019).Secondo le disposizioni approvate in finanziaria, saranno soggetti al pagamento dell'ecotassa tutti coloro che acquisteranno un'auto. Si tratta di una spesa una tantum che si andrà a sommare al prezzo iniziale dei veicolo.. Le auto le cui emissioni partono da 161 fino ai 175 g/km di Co2 pagheranno 1.100 euro; quelle con emissioni da 176 a 200 g/km di Co2 prevedono una tassa di 1.600 euro, che arriva a 2.000 euro per le automobili con emissioni dai 201 ai 250 grammi di Co2. Superando questa soglia, tutte le auto pagheranno indistintamente 2.500 euro.