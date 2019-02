SALEMI (TRAPANI) - Carnevale in piazza con il musicista e cantante 'Nanà' Gulino e il comico Sasà Salvaggio a Salemi. L'appuntamento è fissato per domenica 3 marzo, al piazzale del Centro Kim. L'evento, organizzato dall'associazione Giovani di Salemi in collaborazione con Global Music, rientra nel cartellone degli appuntamenti del Carnevale 2019, patrocinato dall'assessorato comunale al Turismo, guidato da Vito Scalisi. Alle 17 l'inizio dello spettacolo con dj, balli, degustazioni e animazione per bambini, mentre alle 18 salirà sul palco 'Nanà', con i suoi balli di gruppo. Alle 19 sarà la volta di Sasà Salvaggio, mentre alle 20.30 è prevista la consegna del premio per la miglior maschera salemitana del Carnevale 2019. La serata continuerà poi musica e balli. Il programma del Carnevale 2019 inizia con il carnevale dei bambini, fissato per le 16.30 di oggi al 'Pianeta Verde' e alla sala 'La Clessidra', con ingresso libero. Lunedì 4 marzo, presso il centro Kim, l'associazione 'Imperial Dance & Fitness' darà vita al primo Festival del Carnevale, mentre a partire dalle 22, al 'Pianeta Verde' e alla sala 'La Clessidra', serata danzante con ingresso libero a cura rispettivamente di Crint Managment e Champagneria.