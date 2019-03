Stavolta a finire nel mirino è stato il "Forté" di via Federico Ferrari Orsi, nella zona di Romagnolo: ad entrare in azione, ieri sera poco prima della chiusura, due uomini con il volto coperto e armati di una pistola.Dal posto è stato lanciato l'allarme alla polizia che ha avviato subito le ricerche per rintracciare i rapinatori. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza, dalle quali potrebbero emergere importanti elementi per risalire agli autori del colpo.I malviventi hanno assaltato l'attività commerciale i primi di febbraio, poi a fine mese, facendo irruzione dall'ingresso di via Cesare Battisti. In entrambi i casi sono fuggiti con bottini tra i duecento e i trecento euro.