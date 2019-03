“Una partita di giro”. Così il giudice per le indagini preliminari Gioacchino Scaduto definisce le vicende del Palermo Calcio.che resta ai domiciliari. “L'indagato al termine della descritta partita di giro – scrive il Gip Gioacchino Scaduto nelle motivazioni – si è ritrovato, direttamente o indirettamente, attraverso persone di sua assoluta fiducia nella piena disponibilità della società e quindi nella concreta possibilità di condizionare, come in passato, le vicende societarie”.dell'amministratore delegato Daniela De Angeli, storica collaboratrice di Zamparini, e di Rino Foschi alla presidenza. Il giudice definisce gli inglesi della Sport Capital Group Investiments ltd “soggetti nella migliore delle ipotesi inaffidabili”.Il procuratore Francesco Lo Voi, l'aggiunto Salvatore De Luca e i sostituti Dario Scaletta e Andrea Fusco avevano dato parere negativo all'istanza degli avvocati. Nulla è cambiato rispetto a quando è stata applicata la misura cautelare. Da allora “nessun fatto nuovo”. Non può essere considerato tale, ai fini del quadro cautelare, neppure l'intervento degli imprenditori Mirri che hanno sborsato i soldi che hanno consentito il pagamento degli stipendi, allontanando l'incubo della penalizzazione. I Mirri hanno anche ottenuto una opzione per l'acquisto dell'intero capitale sociale che scadrà il 15 marzo. Fino a quando non si concretizzerà il passaggio societario tutto resterà invariato.che continua a mostrare metodi opachi per il perseguimento dei propri interessi e la sua palese noncuranza per le iniziative in corso da parte delle varie autorità interessate alla vicenda”.