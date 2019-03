. E' bastato questo tweet apparso sul profilo di Fabio Fazio per scatenare il caos sul web.Un vero e proprio colpaccio quello del conduttore di Rai1, che è riuscito negli ultimi anni a portare nella prima serata della tv pubblica numerosi personaggi di prestigio internazionale. Ma stavolta, il nome del "super ospite" che sbarcherà a breve sul primo canale non sembra riscontrare il favore del pubblico, almeno sui social. Una reazione tutt'altro che entusiastica, su cui pesano probabilmente i difficili rapporti intercorsi nei mesi scorsi fra il governo italiano e quello francese.Alla notizia dell'intervista su Twitter si è aperta una rumorosa polemica: "" scrive un utente. Una ragazza commenta "". "- twitta un'altra donna - a". Qualcuno, dietro il colpaccio di Fazio, ci vede perfino una mossa tutta politica: "". C'è poi chi, pur restando scettico, si interroga retoricamente perché la scelta sia caduta proprio su Macron: "Per quale motivo lui e non ad esempio Theresa May? Perché non Orban?".Ma non tutti i commenti degli internauti sembrano andare nella medesima direzione: "Il vostro odio per Fabio Fazio - twitta un altro utente - probabilmente non lo capirò mai.e strappalacrime a cui siamo abituati. Il suo programma mi piace molto".