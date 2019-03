MESSINA - "La giustizia non esiste". Lo dice Raffaella Maugeri la mamma di Leo e Christian, due fratelli morti nove anni fa durante l'alluvione di Giampilieri del 2009 insieme ad altre 35 persone, commentando la decisione della Cassazione che giovedì ha rigettato i ricorsi della procura generale di Messina e delle parti civili, rendendo definitiva la sentenza della corte d'Appello che ha assolto l'ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca e l'ex sindaco di Scaletta Zanclea, Mario Briguglio. Nessun risarcimento quindi per le vittime e nessun colpevole per l'alluvione. "Da premettere - prosegue Maugeri - che per me questo processo si è chiuso con l'appello. Ho fatto anche io ricorso in Cassazione, ma tutti sono andati per chiedere i risarcimenti, io avevo assicurato che prezzo ai miei figli non l'ho dato e non lo avrei dato perché anche in caso contrario avrei donato i soldi in beneficenza. A me interessava solo sapere chi era il colpevole di tutto questo, non è possibile non sia nessuno". (ANSA).