. Il nostro è un appello a chi abbia anche soltanto visto la sua auto quel giorno, ogni segnalazione potrà permetterci di ricostruire quello che è realmente successo".

La madre e la compagna disono disperate: l'uomo, 38enne di Termini Imerese e piccolo imprenditore agricolo con un'azienda vicino Cerda, è scomparso ormai da un mese. Di lui si sono perse le tracce il 31 gennaio, quando è uscito dall'abitazione della madre Concetta, per non fare più rientro."Qualcuno potrebbe aver fatto del male al nostro Carlo - dice la fidanzata Cettina -, non sappiamo più cosa pensare. Proviamo un'angoscia indescrivibile con le parole, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti". La donna e Carlo La Duca sono fidanzati da circa un anno. L'uomo si è separato dalla moglie nel 2017 e negli ultimi tempi abitava a casa della madre, dalla quale il giorno della scomparsa era andato via dicendo che sarebbe andato dalla compagna, che vive a Cinisi.- prosegue la fidanzata - augurandomi il buongiorno. Era sereno, dolce come sempre. Mi aveva scritto che avrebbe dovuto incontrare un amico nella zona di Ciaculli a Palermo e che poi sarebbe arrivato da me. Intorno alle 11 mi ha chiamato la madre, doveva dirgli qualcosa, ma non riusciva a rintracciarlo. Ho così tentato di contattarlo anche io, ma ogni tentativo è caduto nel vuoto. Da allora, infatti, il cellulare di Carlo risulta spento".Si tratta di una Golf Gtv, abbandonata in via Salvatore Minutilla, dalle parti di viale Regione Siciliana. I carabinieri l'hanno individuata durante le ricerche, era chiusa, ma all'interno non sarebbero stati rinvenuti né i documenti, né il cellulare di La Duca.Carlo non conosceva le strade della città e percorreva sempre le stesse per venire da me a Cinisi. Non capisco come l'auto sia finita lì, potrebbe trattarsi di un depistaggio. Chiediamo a chiunque l'abbia notato, quel giorno, anche in altre zone, di raccontare tutto alle forze dell'ordine. Ogni elemento in questo momento può essere di grande aiuto alle indagini".Chi ha incontrato, oltre al suo amico, Carlo La Duca? Ha lasciato lui la macchina nella zona della circonvallazione? Si è allontanato volontariamente? In base a quanto raccontano la madre e la fidanzata, l'uomo non aveva mai manifestato la necessità di andare via di casa o di prendere le distanze dalla famiglia. "Anzi - precisa l'avvocato della famiglia, Salvatore Pirrone - ultimamente era particolarmente sereno perché aveva recuperato il rapporto con i suoi figli, un importante risultato raggiunto dopo la separazione dall'ex moglie. I familiari non credono all'allontanamento volontario, per questo è necessario il contributo di chiunque abbia notato l'uomo prima della sua scomparsa, anche in forma anonimaè alto un metro e settantacinque, ha gli occhi verdi e i capelli scuri. Il giorno della scomparsa indossava un giubbino blu, un maglione celeste, jeans e scarpe marroni.