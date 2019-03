PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 1 marzo in Sicilia:1) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, Coro di Notte, ore 09:00 Terzo convegno 'Sicilia Felicissima Comunicazione visiva e territorio', organizzato da Abadir Accademia di Design e Arti Visive.2) AGRIGENTO - Procura della Repubblica - ore 09:30 Conferenza stampa per illustrare l'operazione, di Polizia Giudiziaria, "Kaos calmo".3) PALERMO - Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, via Notarbartolo 9, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione dei dati di un censimento del patrimonio storico militare della II Guerra Mondiale in Sicilia effettuato dai volontari e ricercatori storici dell'Associazione culturale Palermo Pillbox Finders attraverso il Progetto "Censimento e rilevamento casematte militari".4) PALERMO - Policlinico "Paolo Giaccone", aula "Maurizio Ascoli", ore 10:00 Giornata di studio per fare il punto sulle malattie sessualmente trasmesse e sull'esperienza diagnostica e assistenziale in Sicilia.5) PALERMO - sede del Pd Sicilia, via Bentivegna 69, ore 10:30 Il segretario regionale dei Dem Davide Faraone incontra i giornalisti per illustrare gli aspetti relativi all'organizzazione in Sicilia delle Primarie del Pd di domenica 3 marzo.6) PALERMO - Aeroporto di Boccadifalco, palazzina Enac, ore 11:00 Inaugurazione della nuova sede della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.7) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 11:00 Sottoscrizione di un accordo per l'istituzione dell'Area integrata dello Stretto. A firmare l'intesa, insieme alla Regione Siciliana, la Regione Calabria, le Città metropolitane di Messina e Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto.8) PALERMO - Piazza Politeama, ore 11:00 Manifestazione sindacale sulla questione salariale, carichi di lavoro, tutela della professionalità, benessere organizzativo, salute e sicurezza negli uffici, organizzata da Uil Pubblica Amministrazione Sicilia e con la partecipazione dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate provenienti da tutte le province dell'Isola.9) PALERMO - Villa Niscemi, ore 15:00 Conferenza stampa per presentare in nuovo collegamento diretto tra Palermo e Mosca operato da Pobeda Airlines, la compagnia low cost del gruppo Aeroflot.10)PALERMO - Hotel Excelsior Palace, Sala Manfredi, via Marchese Ugo 3, ore 15:00 Conferenza stampa, organizzata da Unieuro, di presentazione dell'acquisizione di 12 negozi Pistone/Expert in Sicilia.11) PALERMO - Via Libertà 179, ore 17:00 Incontro dal titolo 'Via della Libertà, ieri e oggi', organizzato dall'associazione 'I luoghi della Sorgente'.12)VALVERDE (CT) - Villa Cosentino, ore 17:30 Presentazione del libro 'Ex/Forse Ex gli amori affamati' di Valeria Randone. Con l'autrice ne parlano l'avvocato del Web Piera Di Stefano e Maria Concetta Tringali, avvocato del centro antiviolenza Galatea.13) PALERMO - Rai, Viale Strasburgo 19, ore 18:00 Presentazione del libro "Donne fino a epoca contraria" di Adelaide J. Pellitteri. Ne parlano Clotilde Alizzi Medico Pediatra e Scrittrice, Alessio Castiglione Educatore Professionale, Scrittore, Gualtiero Sanfilippo Giornalista, Scrittore.14) PALERMO - Business center, via Imperatore Federico 100, ore 18:00 Incontro sulla convenzione che Confcommercio Palermo e "Professional Space" hanno definito nei giorni scorsi.15) MESSINA - Teatro Vittorio Emanuele, ore 18:00 Incontro con Alessandro Benvenuti, protagonista dello spettacolo 'L'Avaro', in scena fino al 3 marzo.16) CATANIA - La Feltrinelli, via Etnea 285, ore 18:00 Nuccio Anselmo e Giuseppe Antoci presentano il loro libro "La mafia dei pascoli". Ne parlano con il magistrato Giuseppe Ardita, componente del Csm, Claudio Fava, presidente dell'Antimafia regionale, Renato Panvino, capo centro Dia Catania, e il prefetto Claudio Sammartino. 17) RAGUSA - Palazzo Mormina Penna, via Regina Margherita, 13 - Donnalucata, ore 18:30 Incontro dal titolo "L'istituzione dell'area marina protetta dei fondali della foce del fiume Irminio", promosso dal Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza e dai sindaci di Ragusa e Scicli, Giuseppe Cassì e Vincenzo Giannone.18) PALERMO - Politeama Garibaldi, ore 21:00 Due appuntamenti dedicati a Stravinskij con Carlo Boccadoro sul podio a dirigere l'Orchestra Sinfonica Siciliana e Giuseppe Albanese al pianoforte. Il programma riguarda lo Stravinsky tra le due guerre. Si replica sabato 2 marzo alle 17.30.19) AGRIGENTO "Sagra del Mandorlo in Fiore &ndash Festival Internazionale del Folklore". Fino al 10 marzo.(ANSA).