Ogni messaggio, abbraccio, sorriso ci ha riempito il cuore d’amore e siete stati veramente in tanti - scrive-. So che continuerete a farlo perché adesso che inizia il dopo ne avremo ancor più bisogno, grazie stasera doveva esserci in Paese la festa di Carnevale annullata dal parroco in prima persona, dai parrocchiani stessi, dai commercianti e dai residenti uniti a noi in segno di lutto, ma staremo lo stesso tutti insieme in Parrocchia alle 21.00, a pregare per Claudio, vi aspettiamo. Grazie a tutti quanti".

Anche oggi la borgata si stringerà attorno ai genitori, Valeria e Renato, titolari dello storico bar, per ricordare il giovane a distanza di una settimana.. E' stato proprio il parroco, d'accordo con i commercianti, ad annullare la festa di Carnevale prevista per questa sera in piazza.La sua auto è uscita fuori strada, poi è finita su alcune auto in sosta. L'impatto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane, che era a bordo dell jeep con due amici, entrambi rimasti illesi.