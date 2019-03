di raddoppiare i collegamenti con il capoluogo siciliano che dal prossimo maggio passeranno da due a quattro alla settimana. Un annuncio dato oggi a villa Niscemi alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, del console Evgeny Panteleev e dei rappresentanti della Gesap, la società che gestisce lo scalo Falcone-Borsellino, e della compagnia russa.che in sei mesi ha fatto raggiungere il 91% di riempimento: “Siamo soddisfatti di questi risultati – ha detto il direttore commerciale Anton Vitrischak –. Finora abbiamo portato 15 mila russi a Palermo e contiamo di raddoppiarli”. La low cost del gruppo Aeroflot punta anche a raggiungere quota 50 mila entro il 2019, spingendo il trend di crescita dello scalo di Punta Raisi che a febbraio ha fatto registrare una crescita dei passeggeri dell’11% rispetto al 2018.– ha detto Orlando –. Tremila russi al mese che arrivano è anche la conferma della crescita del nostro aeroporto che è uscito da un periodo buio e continua a incrementare i suoi risultati. Questo collegamento è importante per Palermo perché consente di raggiungere un hub internazionale come Mosca, da cui raggiungere tutto il resto del mondo e da cui arrivare in Sicilia anche da Paesi lontani”.potrebbe arrivare a un volo al giorno. “A maggio a Cracovia – ha detto il presidente di Gesap Tullio Giuffrè – riceveremo il testimone da Aci Europe che nel 2020 organizzerà in città il convegno degli aeroporti regionali di tutta Europa“. Punta Raisi nei primi due mesi del 2019 ha registrato un aumento dei passeggeri internazionali del 34,5% e la prossima stagione prevede nuove mete come Cracovia, Francoforte, Hahn, Bordeaux e Tolosa servite da Ryanair. Ma anche Parigi con Air France, Lauda Motion con Dusseldorf e Tui Fly con Lille. Secondo i dati Aci, Palermo si classifica terza nel continente per crescita di passeggeri tra gli scali tra 5 e 10 milioni di utenti.è sette,otto volte superiore a quello di un europeo e quindi questo nuovo collegamento è una buona notizia per tutto il territorio”.