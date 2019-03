varerà la sua nuova giunta. Una squadra di governo per il comune di Palermo in cui, per la prima volta, faranno la loro comparsa i partiti che hanno sostenuto il Professore alle ultime elezioni e che, nelle intenzioni del sindaco, dovrebbe essere la formazione che porterà l’amministrazione alle urne nel 2022.vedrà i partiti e i capigruppo di maggioranza e poi, alle 15, la conferenza stampa per l’elenco dei nuovi assessori. Le indiscrezioni continuano a rincorrersi: top secret il nome per la Cultura, resta il rebus sulla presenza o meno della seconda donna, in bilico Sergio Marino, la cui permanenza era data fino a qualche settimana fa per scontata ma ora potrebbe essere sacrificato in nome delle quote rosa, ed Emilio Arcuri, che comunque il sindaco avrebbe provato in qualche modo a salvare. Non dovrebbero esserci dubbi sull’ingresso di Fabio Giambrone come vicesindaco, Giusto Catania per Sinistra Comune e Leopoldo Piampiano per Sicilia Futura, così come sono certi di lasciare Iolanda Riolo e Gaspare Nicotri. In uscita ci sarebbe anche Antonino Gentile, l’uomo dei conti.fra il capogruppo Dario Chinnici e un tecnico, ma in entrambi i casi si tratterebbe di un faraoniano. Una prospettiva che ha scatenato da settimane i malumori degli zingarettiani, con Giovanni Lo Cascio (vicino a Lupo) e Rosario Arcoleo (in quota Cracolici) che a poche ore alla nuova giunta sparano nuovamente a zero. “Il dibattito sul rimpasto della giunta Orlando poteva diventare l’occasione per rilanciare un confronto aperto sul futuro della città di Palermo, ma alla fine si è ridotto ad un semplice riassetto degli equilibri interni ad una parte della maggioranza – dicono Arcoleo e Lo Cascio - Avevamo chiesto un maggiore spazio per il dibattito con i militanti del Pd e con la cittadinanza in generale, per fare il punto sul programma di governo che è stato votato dalla maggioranza dei palermitani. Non ci interessavano le presenze in giunta. Quello che ci preme veramente è riallacciare un filo diretto con la città, per costruire un’azione di governo di ampio respiro, condivisa e partecipata, che non si limiti alla soluzione delle emergenze ma che sappia anche disegnare una prospettiva concreta sulla crescita economica e sulla qualità della vita.nei confronti della città”. Anche perché la nuova giunta arriverà proprio alla vigilia delle primarie nazionali del Pd che in Sicilia e a Palermo hanno fatto registrare più di una frizione fra le due anime del partito, ossia fra il segretario Davide Faraone da un lato e i deputati Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici dall’altro.in cui non mancheranno i malumori. Non è un mistero che i consiglieri delle liste civiche, rimasti a bocca asciutta per il rimpasto, chiedano adesso nuovo spazio nelle presidenze di commissione e nei cda: ai partiti, infatti, sono già andati presidenti delle aziende e posti in giunta e adesso rischiano di rimanere schiacciati dalla presenza ingombrante delle formazioni politiche, in primis Sicilia Futura che potrebbe ritrovarsi, alle Attività produttive, a esprimere sia l’assessore che il presidente di commissione. Un monocolore che molti, tra gli orlandiani, digerirebbero a fatica.