Al Nord tempo stabile su tutti i settori, ma con qualche nebbia nottetempo sulla Val Padana e stratificazioni alte in transito in giornata. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 18. Al Centro nubi residue sull'Abruzzo con debole neve dai 1100m ma in miglioramento, prevale il bel tempo sulle altre regioni. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. Al Sud inizialmente instabile con rovesci e neve dai 1300m. In giornata graduale miglioramento a partire da nord. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 16.

DOMENICA 3 MARZO Al Nord prevale il sole, salvo nebbie fino al mattino sulle pianure orientali e velature in giornata. La sera più nubi in Liguria. Temperature stabili, massime tra 14 e 18. Al Centro prevale il bel tempo su tutte le regioni, pur con nebbie fino al mattino sulle conche appenniniche e qualche innocua velatura di passaggio. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 19. Al Sud prevale il bel tempo su gran parte dei settori, salvo residua variabilità su Messinese e bassa Calabria. Temperature stabili, massime tra 13 e 15.

LUNEDI' 4 MARZO Al Nord peggioramento a partire da Ovest con piovaschi in Liguria, in estensione ad alta Lombardia ed alto Triveneto. Neve dai 1500m. Temperature in calo, massime tra 13 e 17. Al Centro nubi irregolari in Toscana con qualche pioggia sulle zone interne, altrove schiarite prevalenti, specie su Sardegna e zone adriatiche. Temperature stabili, massime tra 16 e 19. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature in aumento, massime tra 15 e 18. (ANSA)

Al Nord addensamenti sulle Alpi confinali con residuo nevischio dai 1500m, altrove bel tempo salvo alcune nebbie sulla pianura padano-veneta. Temperature in calo, minime tra 3 e 6. Al Centro instabile su regioni adriatiche e basso Lazio con piogge e neve dai 1400m, in attenuazione la notte. Tempo stabile altrove. Temperature in calo, minime tra 3 e 8. Al Sud instabile su regioni peninsulari e Nord Sicilia con piogge e locali temporali; neve dai 1300m. Schiarite su Sud Sicilia. Temperature stabili, minime tra 9 e 12.