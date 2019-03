- Incidente mortale sulla strada statale 118, nel territorio di Marineo, in provincia di Palermo.l'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da ridurre l'utilitaria, una Lancia Y, ad un groviglio di lamiere.Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118, ai quali non è rimasto che accertare il decesso. Non si conosce ancora l'identità dell'uomo deceduto.In aggiornamento