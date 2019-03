E' morto Andrea Bizzotto, l’autore di «Storia di un maldestro in bicicletta», a causa di un tumore. Aveva 33 anni. Andrea aveva scritto un libro per la figlia bambina, nata mentre il papà era già alle prese con la chemioterapia. "Questo libro rappresenta una piccola parte di quello che sono ed ero - si legge nell'introduzione -. Spero che un giorno lo leggerai per imparare a filtrare il buono dal meno buono". L’annuncio della sua scomparsa è giunto attraverso la sua pagina Facebook.