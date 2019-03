Furto la scorsa notte all'ospedale Villa Sofia a Palermo. I malviventi sono entrati da una finestra e hanno scardinato e portato via la cassaforte dell'ufficio ticket. Non si sa quanti soldi vi fossero conservati. Per tutta la mattina oltre agli agenti delle volanti della polizia che hanno raccolto le testimonianze di quanti lavorano in ospedale, sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica per cercare possibili tracce per risalire ai ladri. (ANSA).