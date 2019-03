Stop ai commenti a praticamente tutti i video in cui compaiono minori, che potrebbero essere a rischio di attirare comportamenti 'predatori'. E' la misura principale decisa da YouTube per evitare possibili abusi, dopo che qualche giorno fa un blogger aveva dimostrato l'esistenza di diversi filmati a rischio. L'azienda ha annunciato anche un giro di vite su alcuni canali. 'Nessuna forma di contenuto che mette in pericolo i minori è accettabile su YouTube, motivo per cui abbiamo chiuso alcuni canali che tentavano di mettere in pericolo i minori'. (ANSA).