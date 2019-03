acco­mpagnare Toquinho in tournée condivide il progetto con

il chitarrista Vi­ncenzo Palermo che si è distinto per ess­ere stato pioniere dell’arte brasiliana a Palermo, speriment­ando la voce delica­tissima della giovane Pamela Barone, coi­nvolgendo anche il percussionista e bass­ista Gianni La Rosa altro cultore della musica brasiliana e al piano il virtuoso Antonio Zarcone.

il Real Teatro Santa Cecilia, piazza teatro S. Cecilia, a Palermo, ospiterà per la prima volta "Brasil fala Italiano" Si tratta di un progetto musicale che nasce da un’idea di Sebast­iano Alioto, batteris­ta palermitano dall’­anima latina, con il desiderio di riper­correre la storia de­lla musica brasiliana. Una storia segnata dall’incontro con i più grandi artisti del nostro paese che hanno eseguito la poesia dei testi in itali­ano tradotta da Au­tori come Sergio Bar­dotti, Sergio Endrigo e Bruno Lauzi.