COMISO - Un ausiliario del traffico è stato aggredito ieri a Comiso. Massimo Cubisino, 50 anni, è rimasto vittima di un pestaggio mentre si trovava davanti alla scuola elementare Senia. E' stato picchiato con calci e pugni da un'automobilista che percorreva controsenso la strada antistante la scuola. Cubisino è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Avrebbe riportato la frattura del setto nasale e contusioni in tutto il corpo. Il sindaco, Maria Rita Schembari, ha espresso "a nome della giunta e di tutta la città, la piena solidarietà e la forte vicinanza a Massimo Cubisino. Ieri sono stata a trovarlo in ospedale, per portargli il mio affetto personale ed il grazie dell'amministrazione comunale. Ciò che è accaduto ieri è un episodio assolutamente inqualificabile e privo di alcuna giustificazione".