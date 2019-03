a della guardia di finanza di Palermo hanno eseguito un sequestro preventivo di proventi di reati tributari per un valore complessivo pari a circa 4,5 milioni di euro, vincolando disponibilità finanziarie, immobili, e autovetture nei confronti dei titolari di quattro ditte individuali in provincia di Palermo, che operano nel settore della commercializzazione dei pallets.

, si fondano su ispezioni fiscali eseguite dalle Fiamme Gialle nei confronti dei soggetti interessati dalle indagini, che hanno permesso di scoprire una rilevante frode fiscale mediante l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, attraverso l'incrocio di banche dati, sono state intraprese verifiche nei confronti di due aziende che sono risultati essere mere "cartiere", in quanto prive dei requisiti minimi strutturali di cui dovrebbe essere dotata un'attività imprenditoriale.per operazioni inesistenti per importi milionari a beneficio di altre due imprese, pure sottoposte a controllo fiscale, per consentire loro l'evasione delle imposte sui redditi e dell'lva. L'autorità giudiziaria ha così emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per "bloccare" tempestivamente le disponibilità finanziarie e patrimoniali degli indagati, che è stato successivamente convalidato dal Gip.