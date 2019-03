ma anche chi il benservito proprio non se lo aspettava. La nuova giunta Orlando segna infatti l’uscita di scena di sei assessori, con veri e propri colpi di scena.a. Ha curato lui, con successo, il 2018 di Manifesta e di capitale italiana della cultura ma ha deciso di tornare alla sua professione., si è occupata di Mobilità dopo aver rinunciato alla delega sulle Partecipate, ma aveva manifestato da tempo una profonda insofferenza per la permanenza in giunta; il secondo, ex segretario generale in vari enti locali, ha avuto la responsabilità del Personale, dell’Anagrafe e dei Cimiteri, gestendo anche il malcontento degli uffici sulla questione delle residenze ai migranti.ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, tecnico di alto profilo, ha gestito la delicata partita dei disallineamenti delle aziende, dei bilanci consolidati e del previsionale 2019, approvato in largo anticipo. I buoni risultati nella lotta all’evasione fiscale non sono però bastati a garantirne la permanenza in squadra.Storico vice di Orlando negli anni Novanta, protagonista della Primavera che riqualificò il centro storico e riaprì il Teatro Massimo, Arcuri nel 2012 è rientrato in sordina in Amg per poi fare un ingresso prepotente in giunta due anni dopo con i galloni di vicesindaco. Nel 2017 li ha però persi, mantenendo comunque la mega-delega su Urbanistica e Lavori pubblici.Ex direttore dell’Arpa, nel 2013 è stato chiamato a guidare la neonata Rap, sorta sulle ceneri di Amia. Un buon lavoro che gli è valso nel 2016 l’ingresso in giunta con delega all’Ambiente e nel 2017 addirittura la promozione a vicesindaco, occupandosi anche di Attività produttive. Protagonista del caso delle bancarelle in via Libertà, è stato considerato da sempre vicino a Fabio Giambrone e paga l’ingresso in giunta di una seconda donna.