a non piegarci a quello che non è necessario vivere e conoscere". Così padre Maurizio Francoforte, parroco di Brancaccio, racconta Augusta Schiera durante i funerali alla Cattedrale di Palermo. Presenti, tra gli altri, l'arcivescovo Corrado Lorefice, il questore di Palermo Renato Cortese e il sindaco Leoluca Orlando, seduto accanto a Vincenzo Agostino, marito di Augusta e padre di Nino, agente di polizia ucciso nel 1982 a Villagrazia di Carini insieme alla moglie, in circostanze ancora oggi controverse e mai chiarite.nella ricerca della verità sulla morte del figlio. "Augusta è stata maestra nel saper chiamare per nome tutte le cose - dice don Francoforte alla folla accorsa a rendere l'ultimo saluto a "mamma coraggio" - e nel saper dire a tutti noi quanto siamo belli. Sapeva riconoscere in ognuno di noi quella realtà che ci rende migliori, che ci rende uomini e donne ancora capaci di guardare all'altro nella verità più profonda. Una profeta dei nostri tempi, donna vera, che è parola concreta di quel Signore che oggi le darà il figlio, la verità, la giustizia: tutto ciò che ha sempre ricercato".