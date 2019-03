oggi il vostro quotidiano online compie dieci anni. Un anniversario importante per una realtà editoriale fra le più significative del Mezzogiorno. La vostra testata in questi anni è stata capace di mettere insieme innovazione, credibilità, approfondimento e pluralismo. Desidero fare gli auguri a Lei e a tutta la redazione per questa occasione, con l'auspicio che il vostro percorso prosegua ancora a lungo nel tempo".

E' questo l'augurio a LiveSicilia da parte del presidente della Camera Roberto Fico.

"Gentile Direttore,