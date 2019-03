"Una bufala assoluta". Così l'assessore all'Economia Gaetano Armao bolla la notizia diffusa dal Movimento 5 stelle all'Ars sui 300 milioni che il governo Conte avrebbe stanziato per le ex Province. Il vicepresidente grillino dell'Assemblea regionale, Giancarlo Cancelleri, ha incalzato il presidente della Regione "Musumeci non dorma". Oggi il post dell'assessore Armao: "I 300 milioni sono già assegnati alla Sicilia e sono destinati all'edilizia ospedaliera. Si è pertanto, e da giorni, già scartata questa ipotesi poco credibile d'intesa con il Presidente Musumeci e l'assessore Razza. Lo Stato vuol intervenire, come ha confermato personalmente il presidente Conte, ma deve farlo con risorse aggiuntive, non con quelle già dei siciliani. Mercoledì ci sarà un nuovo incontro a Roma".