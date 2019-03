Mentre oggi gli elettori tornano a fare la fila al gazebo per le primarie che eleggeranno il segretario nazionale, il Pd siciliano si prepara tra qualche giorno a celebrare i congressi locali. Quelli che dovevano svolgersi più di due mesi fa e che sono stati la pietra dello scandalo su cui si è consumata definitivamente la frattura tra le due anime dei dem siciliani, che ha portato all’elezione a tavolino, senza voto, di Davide Faraone.

In alcune province si è riusciti a trovare addirittura soluzioni unitarie, un piccolo capolavoro di diplomazia in un partito che più che spaccato è ormai lacerato. In altre, i renziani che si sono presi il partito insieme ai seguaci di Matteo Orfini sfidano gli zingarettiani in una conta. In altre ancora, l’ala che sostiene oggi Zingaretti resta sull’Aventino e lascia gli organismi ai renziani contestando presunte violazioni di regolamento.Qui l’ala Zingaretti, che conta in città due big di peso come Antonello Cracolici e Giuseppe Lupo non partecipano al congresso, dopo aver fatto ricorso contro l’esclusione dal voto di una serie di iscritti dei circoli in cui i renziani erano minoranza. Un colpo di penna che gli organismi del partito hanno spiegato sulla base di ragioni legate a mancati pagamenti delle quote. Il risultato è che a Palermo i faraoniani se la canteranno e suoneranno da soli, eleggendo segretario provincialee segretario cittadino(Partigiani Dem).A Trapani sarà sfida vera. Se la vedranno(area Faraone) e(area Zingaretti, sindacodi Santa Ninfa vicino a Baldo Gucciardi). Ad Agrigento c’è una candidatura unitaria, quella disostenuta da Area Zingaretti, Area Faraone e Area Raciti. Intesa anche a Caltanissetta con la candidatura unitaria disostenuta da Area Zingaretti e renziani-orfiniani. A Enna due candidati,per i renziani eper l’area Zingaretti. A Siracusa si sfidano(area Martina, vicino al deputato regionale Cafeo) e(area Zingaretti, vicino a Bruno Marziano). Caos totale a Catania, dove prima del pasticcio del congresso regionale si era trovata una candidatura unitaria. Ora, invece, gli sfidanti sono addirittura cinque, ognuno accostabile a un big del partito in provincia: