"L’informazione è un ambito importantissimo per la vita democratica del Paese. Troppo spesso ci capita di leggere nei giornali notizie che non sono vere, e non lo dico semplicemente come presa di posizione, lo dico perché l’ho vissuto sulla mia pelle, trovandomi spesso oggetto (o soggetto) di quelle ricostruzioni non veritiere. L’ultima mi è capitata giusto qualche giorno fa, quando due testate nazionali – Il “Corriere della Sera” e “La Repubblica” – hanno riportato, facendoci anche una chiosa, una frase che non ho mai detto a proposito del caso Diciotti (“qui c’è uno che praticamente ha fatto un reato non per sé ma per gli altri”). Eppure verificare le dichiarazioni di un ministro non dovrebbe essere un esercizio difficile, anzi, dovrebbe essere un dovere per i giornalisti. Quindi gli errori (o la malafede) di alcuni, rischiano di trascinare con sé tutti gli altri.Per questo sono contento di augurare buon compleanno a “LiveSicilia”. Sin dalla sua fondazione da parte di Francesco Foresta, ho potuto notare come il faro che ha guidato questa testata è la notizia. Può sembrare banale, ma non lo è affatto. Ed è lo stesso criterio che sta portando il governo a investire sull’editoria pura. Ecco, “LiveSicilia” può annoverarsi fra le testate che sono consultate perché danno notizie di interesse pubblico, senza guardare in faccia nessuno. Non è un caso che a confezionarlo, oggi, siano le stesse persone cresciute con Francesco Foresta che ne portano avanti i principi e, in un certo senso, ne onorano la memoria.Anche il fatto che il giornale, di fronte a presunte ombre che hanno recentemente lambito l’informazione siciliana, abbia deciso di puntare su un direttore giovane, un cronista che si è fatto valere sul terreno, sfornando notizie, inchieste e svelando spesso gli intrecci del potere, è un bel segnale per la nostra amata Sicilia. Quindi auguro a “LiveSicilia” cento di questi giorni ché di informazione puntuale, inchieste e trasparenza ce n’è bisogno come il pane".