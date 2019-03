"Dieci anni d'informazione libera e impegnata sono un traguardo non trascurabile in questi tempi con difficoltà senza precedenti per il giornalismo. Quando iniziò l'avventura di Livesicilia aveva avuto da poco inizio una nuova era: quella di Facebook e degli IPhone che avrebbero accelerato la crisi della carta stampata. Capire quali fossero gli spazi utili negli scenari in mutamento e gestirli per due lustri è un grande merito di questa redazione cui vanno i complimenti e gli auguri dell'ordine nazionale dei giornalisti, accompagnati dell'invito a continuare sulla strada intrapresa guardando sempre al futuro senza dimenticare i canoni di sempre di una professione che dobbiamo avere l'orgoglio di svolgere per l'alta funzione sociale di cui si fa carico. Livesicilia è un esempio di come con la rete recapita ai cittadini quel prezioso pacco chiamato conoscenza, incarnando pienamente il rovescio passivo dell'articolo 21 della Costituzione riguardante il diritto della comunità ad essere informata".