E' un marocchino con precedenti per droga il 34enne arrestato dalla polizia stradale per omicidio stradale per l'incidente in cui è morta una coppia e due bambini sono rimasti feriti sulla SS16 a Porto Recanati. Era alla guida di una Audi, che ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con la Peugeot della famigliola, che si è ribaltata. In auto con lui c'erano due connazionali, rimasti feriti. Anche una Ford Kuga è stata colpita dalla Peugeot.