PALERMO - La sera dello scorso 30 dicembre in un pub di via Candelai, a Palermo, qualcuno aggredì un diciassettenne che pare avesse tentato di difendere un'amica da avances non gradite.Accerchiato da sei coetanei, fu colpito al capo con con calci e pugni che gli provocarono fratture e lo costrinsero a un delicato intervento chirurgico.Mentre sono ancora in corso indagini da parte della Squadra mobile e del commissariato Oreto-stazione, l'iter amministrativo ha condotto, la sera dell'1 marzo, alla notifica di un provvedimento, emesso dal questore, di sospensione per giorni 7 dell'autorizzazione per attività di somministrazione di alimenti e bevande. (ANSA).