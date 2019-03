che, nel giorno delle primarie, prende in mano il timone del partito lasciato da Carmelo Miceli. Ieri alle 20 scadevano infatti i termini per la presentazione delle candidature in tutta la Sicilia e, nel capoluogo, quella di Costumati è stata l’unica proposta.e assessore comunale; già segretario organizzativo del Pd provinciale in questi anni, è da sempre considerato vicino all’attuale segretario isolano, Davide Faraone. “Ho presentato la mia candidatura a segretario provinciale per continuare il mio impegno nella politica e in particolare nel Partito Democratico di cui, 4 anni fa, con il ruolo di responsabile d’organizzazione della segreteria Miceli, sono stato dirigente di questa federazione – dice Costumati - Sono certo che riusciremo a tenere unite le diverse anime democratiche, impegnando i singoli territori della provincia e l’intera città. Da subito, con la celebrazione delle primarie, sarò pronto ad accogliere le istanze di partecipazione alla vita del Pd di Palermo per contribuire a rafforzare il presidio democratico nei territori e, insieme alla nuova dirigenza nazionale, nel Paese”.