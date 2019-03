che giunge intorno a mezzogiorno al gazebo di piazza Politeama, a Palermo. Trova una lunga fila davanti al seggio. In Sicilia, alle 14, nei 415 gazebo allestiti per le primarie hanno votato 32.152 elettori. Lo rende noto l'ufficio stampa del Pd.e. A Enna si annunciano denunce alla magistratura, a Capaci (il paese della strage Falcone)perché gli elettori e i simpatizzanti devono recarsi a Carini. Il sindaco Pietro Puccio ha fatto sapere che non andrà per questo a votare. Faraone cerca di abbassare i toni delle polemiche e assicura che il numero dei seggi è di poco inferiore a quello di precedenti primarie."Nei gazebo - dice - si trovano 1.500 volontari. Dobbiamo essere grati a questa gente come anche agli elettori in fila che ci stanno mandando un forte messaggio". "Stanno dimostrando - aggiunge Faraone - che non sono interessati ai burocrati e alle manovre sugli assetti interni del partito. Sono invece qui per sostenere l'unica forza politica che fa opposizione a un governo responsabile di politiche dannose per il Mezzogiorno e per il Paese".