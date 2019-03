Io credo che tutti sanno che quello che è accaduto in Sicilia in qualche modo è un vulnus che divide. Quindi in un modo o nell'altro bisognerà tornare ad una riapertura di un dibattito e ristabilire i processi democratici di selezione della classe politica. Su questo non c'è dubbio".

Vedo implodere il Movimento 5 Stelle, più si snatura più implode. Noi siamo l'alternativa a Salvini, alla Lega che è il vero pericolo per il Mezzogiorno. I cittadini ci chiedono di costruire l'alternativa”. Ora bisognerà vedere per chi suonerà la campana della rottamazione.

I commenti al voto

Così il deputato regionale del Partito Democratico, Luca Sammartino, commenta i risultati delle primarie nazionali in Sicilia.

ha vinto e sarà lui il nuovo segretario del Pd, grazie a un successo netto che è stato preceduto da una grande partecipazione ai gazebo, con lunghe code ovunque e dai messaggi di congratulazioni degli avversariGli toccherà gestire una difficile fase di transizione in un Partito Democratico diviso con ancora una robusta connotazione renziana che l'anti-renziano condottiero dovrà fronteggiare. Una faida che proprio in Sicilia ha toccato picchi roventi di asprezza.in particolare a Palermo ed Enna, circa le primarie di domenica. Decine di seggi cancellati, composizione degli stessi non concordata con le mozioni. Così viene meno la possibilità di garantire un'alta partecipazione al voto e si rischia soprattutto di non poter garantire la trasparenza e la correttezza del voto. Ho chiesto l'immediata convocazione della commissione nazionale per cercare di evitare che la regolarità delle primarie sia compromessa", questa, appena qualche giorno fa, era la nota di, rappresentante della mozione Zingaretti in Commissione Nazionale per il Congresso.E questa la dichiarazione di, capolista di Martina nel collegio di Palermo: “Da settimane siamo soggetti agli insulti della vecchia guardia che, evidentemente, non accetta il rinnovamento del Pd ed utilizza vicende organizzative, legate ai gazebo, per alimentare faide interne che gli elettori non sopportano più. Continuino pure a polemizzare non avendo, evidentemente, argomenti politici su cui dibattere, noi continueremo a lavorare per costruire un'alternativa alla peggiore destra mai vista nella storia democratica del Paese"., per niente pacificato che sarà complicato ridurre a unità. Anche in Sicilia, perdono i renziani e vincono, di riflesso, gli uomini del neo-segretario, una consistente fetta storica del partito che vede tra le sue filasolo per fare qualche nome.Tra gli sconfitti il segretario regionale dei Dem, il renziano. Proprio a lui e alla sua nomina il segretario non ancora segretario, parlando a Catania, aveva indirizzato un riferimento preciso: ""Da una vita combattiamo contro i notabili delle tessere siciliane che chiedono al papà romano di turno di sculacciare l’insubordinato Faraone in Sicilia. Sapete quanti emissari, grigi burocrati hanno fatto venir giù per dirci, “questo non potere farlo”, “questo non potete dirlo”... Gente che sconosce il Sud, la Sicilia, che magari si è fatto qui solo una vacanza, che viene in astronave, ci fa la lezioncina e poi torna nella sua comoda poltrona romana. Abbiamo sempre deciso di andare avanti senza di loro, spesso scontrandoci. Non cambierò certo a 43 anni”.che trasudavano ottimismo: "“Grazie ai 1500 volontari del Pd Sicilia, grazie a tutti i siciliani che hanno dato fiducia al Pd in questa straordinaria giornata. Buon lavoro al segretario Nicola Zingaretti, grazie Maurizio Martina e Roberto Giachetti per la bella sfida. E ora si parte!”. Così su Twitter il segretario del Pd Sicilia,“Auguri al nuovo segretario nazionale del Partito democratico che sono certo rilancerà il partito nel segno dell’unità soprattutto grazie ai tantissimi cittadini che sono stati anche ore in coda ai gazebo e che dimostrano che siamo l'unica alternativa alle destre. In Sicilia l'affluenza poi è stata straordinaria. Una grande partecipazione ma soprattutto un grande entusiasmo sono uno stimolo in più per costruire una vera alternativa anche in Sicilia alla Lega e ai 5 stelle. Questa è vera democrazia, non la piattaforma Rousseau. La grande affluenza riaccende la speranza in ognuno di noi per un Paese di nuovo normale che chiede diritti e non qualunquismo. Grazie a tutte le democratiche e a tutti i democratici”."Finale primarie pd Palermo città Martina 1073 ( 14,2 %) Zingaretti 5617 (74,6%) Giachetti 863 ( 11,4 %) Un grande successo per il cambiamento del PD". Lo scrive su Facebook