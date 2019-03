"Dieci anni fa la nascita di Live Sicilia ha aperto nella nostra Regione una nuova frontiera nel mondo dell’informazione : quella del quotidiano on line e della comunicazione veloce. Un’iniziativa pioneristica che si è sviluppata e affermata soprattutto per la creatività e la passione del suo fondatore, il compianto Francesco Foresta, e la professionalità dei giornalisti che hanno preso parte ad un’impresa tanto ardua quanto esaltante. In questo tempo così convulso , nel quale sovente il web viene utilizzato in forme che stravolgono i fatti e umiliano la dignità umana, vi auguro di continuare a svolgere il vostro lavoro al servizio del bene comune e dell’umanizzazione della vita sociale e civile con il rigore e l’onestà intellettuale che, sin dagli inizi, connota la vostra identità editoriale. Ecco gli auguri di, arcivescovo di Palermo.