"Dieci anni di Live Sicilia, sembra ieri. Rivedo ancora il sorriso di Francesco Foresta, grandissimo collega, quando mi parlò del suo progetto, carico di entusiasmo, pronto a buttarsi in un’altra sfida, l’ennesima della sua vita. Dopo avere lasciato Il Giornale di Sicilia, dopo avere inventato I Love Sicilia e un nuovo modo, elegante, di raccontare fatti e personaggi, ecco la grande scommessa: il quotidiano on line. L’occasione per tornare a fare quello che ha fatto per tanti anni in via Lincoln, l’emozione di respirare i fatti, la notizia, giorno per giorno, minuto per minuto, sfruttando le grandi potenzialità di Internet. Ed ecco Live Sicilia, nata con l’ambizione di farlo diventare il primo quotidiano on line nell’Isola. E Live Sicilia è stata fin da subito una voce poderosa, che ha incalzato il potere, che ha dato voce ai lettori, rendendoli protagonisti. Una informazione non “palermocentrica”, ma che ha saputo guardare in modo attento e rigoroso a tutta la Sicilia. Forte di una squadra che Francesco ha saputo costruire puntando su giovani di valore che aveva contribuito a far crescere al “Sicilia”, giovani che si era portato dietro, dandogli un sogno, una prospettiva, e che lo hanno seguito senza fiatare. E a questi se ne sono aggiunti altri, perché anche questo è stato “Live”, una fucina di talenti. Tutti per uno, uno per tutti, come i moschettieri. E la squadra è diventata l’arma vincente. Giorno dopo giorno avete saputo costruire un giornale diverso per la forza della sua cronaca, per l’originalità, per le sue provocazioni argute, ma anche con un’anima, che ha saputo guardare al cuore e ai sentimenti della gente. Un giornale che è un sicuro punto di riferimento per tante persone che ogni giorno iniziano la giornata collegandosi con Live Sicilia. Non c’è più Francesco, ma la sua squadra è lì, il marchio di fabbrica non è mutato. Anche se c’è un nuovo condottiero, un giovane come Accursio Sabella, cresciuto sotto le ali del maestro, un’altra delle sue scommesse vinte. Avanti così, ragazzi, godetevi questo “compleannno”, dieci anni di una meravigliosa avventura che continua. In un momento certamente difficile per l’informazione in generale e per la nostra Sicilia. Ma voi siete stati forgiati da uno “spirito guerriero”, non dimenticatelo. Vi auguro di vivere questa meravigliosa avventura per molti anni ancora. A te, Direttore, e ai ragazzi, alcuni dei quali posso definire anche i “miei” ragazzi, un grande affettuoso abbraccio e buon lavoro".