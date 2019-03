. L'uomo era in sella alla sua moto Ducati quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura.Con l'elisoccorso del 118, il 49enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Papardo. E' morto durante il tragitto verso l'ospedale. Troppo gravi le ferite riportate.La strada è stata chiusa in per i rilievi per diverso tempo.