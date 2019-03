"Le mie più sentite felicitazioni per la prestigiosa meta raggiunta. Ricordo che già dieci anni fa seguivo con una particolare attenzione la nascita di Live Sicilia, frutto dello straordinario impegno di Francesco Foresta, una testata che ha sempre saputo anticipare i tempi. In questi anni di attività, svolta con grande professionalità, Live Sicilia è divenuto un punto di riferimento per l’informazione del nostro territorio. E quando ad una testata giornalistica sono riconosciute l’autorevolezza e la credibilità da parte dei suoi numerosi lettori significa indubbiamente che l’obiettivo è stato raggiunto. Questo decennale è un traguardo, ma sicuramente anche un punto di partenza per continuare con l’importante lavoro svolto e per cogliere le nuove sfide che il mondo dell’informazione, in particolare quello online, porterà ad affrontare. A tutta la redazione e al direttore responsabile Accursio Sabella i migliori auguri per un prosieguo ancora ricco di soddisfazioni e di notizie".