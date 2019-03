"Dieci anni di pubblicazioni per un sito web, o per un per un giornale in generale, rappresentano un bel traguardo. Oggi più di ieri. Riuscire a restare sul mercato nel periodo più buio per l’editoria, infatti, è veramente un grande successo. Nel 2009, quando Live Sicilia andò online, e il boom dell’informazione via internet era ancora lontano da venire, in molti guardarono all’iniziativa con diffidenza. Anno dopo anno, però, i giornalisti hanno saputo guadagnarsi sul campo l’apprezzamento e la fiducia dei lettori con numeri che confermano la testata tra le prime nell’Isola per utenti. In questa occasione, voglio far giungere da presidente della Regione, ma anche da iscritto veterano all’Ordine dei giornalisti, all’editore e a tutta la redazione gli auguri di buon compleanno e l’apprezzamento per il lavoro quotidiano al servizio della comunità siciliana".