Con la sua indipendenza e il suo non esser servo, LiveSicilia è stato in questi anni, grazie all'impronta data dal compianto Francesco Foresta, un continuo pungolo per i "potenti" di turno.

"Dieci anni fa un gruppo di giornalisti (e di imprenditori), certamente visionari per quei tempi, ha compreso che il giornalismo online poteva diventare non soltanto uno strumento di comunicazione ma anche un mezzo per stimolare il dibattito e la partecipazione.Questo è stato ed è LiveSicilia, anche per aver saputo puntare su una squadra di giornalisti che coinvolge professionisti navigati e giovani, tutti mossi da grande passione.Di questo non posso, non possiamo che essere tutti grati, perché il giornalismo scomodo è fondamentale per la democrazia e mai come in questi tempi c'è bisogno di giornalisti rompiscatole".