"Ciccio Foresta aveva un dono raro, di quelli che consentono di andare avanti. Era dotato di prospettiva. Ma non solo. Si faceva in quattro perché le sue intuizioni avessero corpo, muscoli e nervi, fossero un fatto fisico capace di dare una tangibile ricaduta sul presente e il suo territorio. Manca Ciccio, in questi tempi così ciechi e miseri. Manca il suo sguardo verso ciò che è lontano. Questo era, in fin dei conti: accorciare le distanze, mostrare l’interconnessione del tutto, anticipare ciò che, prima o poi, sarebbe stato. Tutto si tiene assieme, tutto si lega, tutto dipende dal tutto. Raccontare un evento locale è, anche, un tentativo di comprensione del mondo.Auguro a chiunque lavori a LiveSicilia di avere il coraggio di provare a mettere in prospettiva i fatti. E di avere la forza di nervi per raccontarli".